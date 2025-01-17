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سعر Bit Store (STORE) المباشر لليوم هو USD 0.00785628 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bit Store الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.14K - تغيير سعر Bit Store خلال اليوم هو -9.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bit Store (STORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bit Store مقابل USD هو $ -0.000795351304298124 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bit Store مقابل USD هو $ +0.0026931060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bit Store مقابل USD هو $ -0.0026759636 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bit Store مقابل USD هو $ +0.0008322314220933515 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000795351304298124 -9.19% 30 يوم $ +0.0026931060 +34.28% 60 يوم $ -0.0026759636 -34.06% 90 يوم $ +0.0008322314220933515 +11.85%

تحليل سعر Bit Store (STORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bit Store: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00768296$ 0.00768296 $ 0.00768296 24 ساعة مرتفع $ 0.00870239$ 0.00870239 $ 0.00870239 عالية طوال الوقت $ 0.172585$ 0.172585 $ 0.172585 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -9.19% تغير السعر (7 أيام) +5.22%

معلومات سوق Bit Store (STORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: