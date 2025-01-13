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سعر Bit Hotel (BTH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bit Hotel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.41 - تغيير سعر Bit Hotel خلال اليوم هو -0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bit Hotel (BTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bit Hotel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bit Hotel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bit Hotel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bit Hotel مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.33% 30 يوم $ 0 -20.15% 60 يوم $ 0 -37.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bit Hotel (BTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bit Hotel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.26103$ 0.26103 $ 0.26103 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -0.33% تغير السعر (7 أيام) -2.62%

معلومات سوق Bit Hotel (BTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: