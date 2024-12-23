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سعر Bit Game Verse Token (BGVT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر BGVT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bit Game Verse Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.12 - تغيير سعر Bit Game Verse Token خلال اليوم هو -1.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 55.21B

أداء سعر Bit Game Verse Token (BGVT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bit Game Verse Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bit Game Verse Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bit Game Verse Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bit Game Verse Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.52% 30 يوم $ 0 -0.83% 60 يوم $ 0 +5.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bit Game Verse Token (BGVT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bit Game Verse Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -1.52% تغير السعر (7 أيام) -10.32%

معلومات سوق Bit Game Verse Token (BGVT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: