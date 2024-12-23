سعر Bit Game Verse Token (BGVT)
سعر Bit Game Verse Token (BGVT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر BGVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bit Game Verse Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.12
- تغيير سعر Bit Game Verse Token خلال اليوم هو -1.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 55.21B
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خلال اليوم، كان سعر Bit Game Verse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bit Game Verse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bit Game Verse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bit Game Verse Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.52%
|30 يوم
|$ 0
|-0.83%
|60 يوم
|$ 0
|+5.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bit Game Verse Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-1.52%
-10.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.
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