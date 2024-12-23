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سعر BISO (BISO) المباشر لليوم هو USD 0.00139672 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.78K . يتم تحديث سعر BISO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BISO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.63K - تغيير سعر BISO خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 210.00M

أداء سعر BISO (BISO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BISO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BISO مقابل USD هو $ -0.0002750488 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BISO مقابل USD هو $ +0.0000715596 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BISO مقابل USD هو $ -0.0004961141097984203 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.89% 30 يوم $ -0.0002750488 -19.69% 60 يوم $ +0.0000715596 +5.12% 90 يوم $ -0.0004961141097984203 -26.21%

تحليل سعر BISO (BISO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BISO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131608$ 0.00131608 $ 0.00131608 24 ساعة مرتفع $ 0.00147615$ 0.00147615 $ 0.00147615 عالية طوال الوقت $ 0.269004$ 0.269004 $ 0.269004 تغير السعر (1 ساعة) +1.47% تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) -17.75%

معلومات سوق BISO (BISO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: