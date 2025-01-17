سعر BIRDIES (BIRDS)
سعر BIRDIES (BIRDS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIRDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIRDIES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.33
- تغيير سعر BIRDIES خلال اليوم هو +1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BIRDIES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIRDIES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIRDIES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIRDIES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.03%
|30 يوم
|$ 0
|-9.74%
|60 يوم
|$ 0
|-20.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIRDIES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
+1.03%
+4.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Community Project What makes your project unique? Ran by community History of your project. Created by community form birdeye.so What’s next for your project? Build a NFTs What can your token be used for? Staking Raydium Farm Game Casino
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