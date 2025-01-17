احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BIRDDOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BIRDDOG.

سعر Bird Dog on SOL (BIRDDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00131146 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BIRDDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bird Dog on SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.87K - تغيير سعر Bird Dog on SOL خلال اليوم هو +4.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bird Dog on SOL (BIRDDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bird Dog on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bird Dog on SOL مقابل USD هو $ -0.0002825204 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bird Dog on SOL مقابل USD هو $ -0.0009145332 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bird Dog on SOL مقابل USD هو $ -0.0024789852175632677 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.44% 30 يوم $ -0.0002825204 -21.54% 60 يوم $ -0.0009145332 -69.73% 90 يوم $ -0.0024789852175632677 -65.40%

تحليل سعر Bird Dog on SOL (BIRDDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bird Dog on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00118608$ 0.00118608 $ 0.00118608 24 ساعة مرتفع $ 0.00134752$ 0.00134752 $ 0.00134752 عالية طوال الوقت $ 0.01784183$ 0.01784183 $ 0.01784183 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) +4.44% تغير السعر (7 أيام) +44.15%

معلومات سوق Bird Dog on SOL (BIRDDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: