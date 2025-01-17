سعر Bird Dog on SOL (BIRDDOG)
سعر Bird Dog on SOL (BIRDDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00131146. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIRDDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bird Dog on SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.87K
- تغيير سعر Bird Dog on SOL خلال اليوم هو +4.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bird Dog on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bird Dog on SOL مقابل USD هو $ -0.0002825204 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bird Dog on SOL مقابل USD هو $ -0.0009145332 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bird Dog on SOL مقابل USD هو $ -0.0024789852175632677 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.44%
|30 يوم
|$ -0.0002825204
|-21.54%
|60 يوم
|$ -0.0009145332
|-69.73%
|90 يوم
|$ -0.0024789852175632677
|-65.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bird Dog on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
+4.44%
+44.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Birddog is Matt Furie's 5th character from the Boy's Club. Community-led. A dog that flies.
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