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سعر Bird Dog on Base (BIRDDOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.01K . يتم تحديث سعر BIRDDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bird Dog on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 955.69 - تغيير سعر Bird Dog on Base خلال اليوم هو -8.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Bird Dog on Base (BIRDDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bird Dog on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bird Dog on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bird Dog on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bird Dog on Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.69% 30 يوم $ 0 -60.81% 60 يوم $ 0 -61.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bird Dog on Base (BIRDDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bird Dog on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00540852$ 0.00540852 $ 0.00540852 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -8.69% تغير السعر (7 أيام) -23.40%

معلومات سوق Bird Dog on Base (BIRDDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: