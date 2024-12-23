سعر Birake (BIR)
سعر Birake (BIR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.33K. يتم تحديث سعر BIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Birake الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.85
- تغيير سعر Birake خلال اليوم هو -2.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 349.28M
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خلال اليوم، كان سعر Birake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Birake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Birake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Birake مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.13%
|30 يوم
|$ 0
|+57.67%
|60 يوم
|$ 0
|-32.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Birake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
-2.13%
-10.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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