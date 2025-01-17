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سعر BIP1 (BIP1) المباشر لليوم هو USD 0.04028274 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BIP1 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BIP1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.70K - تغيير سعر BIP1 خلال اليوم هو -1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BIP1 (BIP1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BIP1 مقابل USD هو $ -0.00081141675956267 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BIP1 مقابل USD هو $ -0.0154636939 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BIP1 مقابل USD هو $ -0.0344457750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BIP1 مقابل USD هو $ -0.19201664032019115 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00081141675956267 -1.97% 30 يوم $ -0.0154636939 -38.38% 60 يوم $ -0.0344457750 -85.51% 90 يوم $ -0.19201664032019115 -82.65%

تحليل سعر BIP1 (BIP1)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BIP1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04016758$ 0.04016758 $ 0.04016758 24 ساعة مرتفع $ 0.04343133$ 0.04343133 $ 0.04343133 عالية طوال الوقت $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -1.97% تغير السعر (7 أيام) -1.04%

معلومات سوق BIP1 (BIP1)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: