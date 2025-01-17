سعر BIP1 (BIP1)
سعر BIP1 (BIP1) المباشر لليوم هو USD 0.04028274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIP1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIP1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.70K
- تغيير سعر BIP1 خلال اليوم هو -1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BIP1 مقابل USD هو $ -0.00081141675956267 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIP1 مقابل USD هو $ -0.0154636939 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIP1 مقابل USD هو $ -0.0344457750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIP1 مقابل USD هو $ -0.19201664032019115 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00081141675956267
|-1.97%
|30 يوم
|$ -0.0154636939
|-38.38%
|60 يوم
|$ -0.0344457750
|-85.51%
|90 يوم
|$ -0.19201664032019115
|-82.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIP1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-1.97%
-1.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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