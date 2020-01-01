توكنوميكس BiorBank (BYB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BiorBank (BYB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BiorBank (BYB) BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise. الموقع الرسمي: https://biorbank.com الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1y4Icy2NmAkTaz732RDHTJTlOU1qE-kc4/view اشتر BYB الآن!

توكنوميكس BiorBank (BYB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BiorBank (BYB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 786.13K $ 786.13K $ 786.13K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 865.98M $ 865.98M $ 865.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 907.79K $ 907.79K $ 907.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00143689 $ 0.00143689 $ 0.00143689 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0009077 $ 0.0009077 $ 0.0009077 معرفة المزيد عن سعر BiorBank (BYB)

توكنوميكس BiorBank (BYB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BiorBank (BYB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BYB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BYB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BYB، استكشف السعر المباشر لتوكن BYB!

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