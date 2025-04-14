سعر BiorBank (BYB)
سعر BiorBank (BYB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.82K. يتم تحديث سعر BYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BiorBank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BiorBank خلال اليوم هو -14.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 734.71M
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خلال اليوم، كان سعر BiorBank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BiorBank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BiorBank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BiorBank مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BiorBank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-14.15%
-14.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise.
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