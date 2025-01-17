سعر BIOPOP (BOPB)
سعر BIOPOP (BOPB) المباشر لليوم هو USD 0.787072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOPB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIOPOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 256.39K
- تغيير سعر BIOPOP خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BIOPOP مقابل USD هو $ +0.00469289 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIOPOP مقابل USD هو $ -0.1359626739 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIOPOP مقابل USD هو $ -0.3467780988 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIOPOP مقابل USD هو $ -1.5218275554274327 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00469289
|+0.60%
|30 يوم
|$ -0.1359626739
|-17.27%
|60 يوم
|$ -0.3467780988
|-44.05%
|90 يوم
|$ -1.5218275554274327
|-65.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIOPOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
+0.60%
-2.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first step for humanity - Biopop BOPB is BIOPOP's blockchain token for platform fees, device purchases, and content. Users benefit from BOPB payments and earn rewards by participating in healthcare projects.
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