سعر BIOP ($BIOP)
سعر BIOP ($BIOP) المباشر لليوم هو USD 0.0113069. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BIOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 496.64
- تغيير سعر BIOP خلال اليوم هو -8.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BIOP مقابل USD هو $ -0.00108940524300694 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIOP مقابل USD هو $ -0.0046498077 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIOP مقابل USD هو $ -0.0052802227 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIOP مقابل USD هو $ -0.012678292668472495 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00108940524300694
|-8.78%
|30 يوم
|$ -0.0046498077
|-41.12%
|60 يوم
|$ -0.0052802227
|-46.69%
|90 يوم
|$ -0.012678292668472495
|-52.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-8.78%
-17.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Biop is a safe, fast, smart, and low-cost Bitcoin L2 blockchain based on an Optimistic rollup protocol. Biop's goal is to establish a large Bitcoin decentralized ecosystem like DeFi, NFT, GameFi, and SocialFi... by full ledger synchronization and BVM.
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