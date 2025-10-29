معلومات سعر BiomeAI (BIOMEAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.03166698 $ 0.03166698 $ 0.03166698 24 ساعة منخفض $ 0.055306 $ 0.055306 $ 0.055306 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.03166698$ 0.03166698 $ 0.03166698 24 ساعة مرتفع $ 0.055306$ 0.055306 $ 0.055306 عالية طوال الوقت $ 0.394381$ 0.394381 $ 0.394381 أدنى سعر $ 0.02349287$ 0.02349287 $ 0.02349287 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -5.39% تغير السعر (7 أيام) -23.82% تغير السعر (7 أيام) -23.82%

سعر BiomeAI (BIOMEAI) في الوقت الحقيقي هو $0.051512. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BIOMEAI بين أدنى سعر $ 0.03166698 وأعلى سعر $ 0.055306، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBIOMEAI على الإطلاق هو $ 0.394381، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02349287.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BIOMEAI -0.14% على مدار الساعة الماضية، -5.39% على مدار 24 ساعة، و -23.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BiomeAI (BIOMEAI)

القيمة السوقية $ 304.05K$ 304.05K $ 304.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 515.07K$ 515.07K $ 515.07K إمداد دورة التداول 5.90M 5.90M 5.90M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BiomeAI هي $ 304.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BIOMEAI يبلغ 5.90M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 515.07K.