سعر BiokriptX (SBKPT)
سعر BiokriptX (SBKPT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.97K. يتم تحديث سعر SBKPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BiokriptX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.75K
- تغيير سعر BiokriptX خلال اليوم هو -1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.00B
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خلال اليوم، كان سعر BiokriptX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BiokriptX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BiokriptX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BiokriptX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.60%
|30 يوم
|$ 0
|-53.00%
|60 يوم
|$ 0
|-43.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BiokriptX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-1.60%
-24.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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