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سعر Biokript (BKPT) المباشر لليوم هو USD 0.00039703 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BKPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Biokript الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.74 - تغيير سعر Biokript خلال اليوم هو -2.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Biokript (BKPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Biokript مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Biokript مقابل USD هو $ -0.0000936112 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Biokript مقابل USD هو $ +0.0000275461 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Biokript مقابل USD هو $ -0.0001257288227190771 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.63% 30 يوم $ -0.0000936112 -23.57% 60 يوم $ +0.0000275461 +6.94% 90 يوم $ -0.0001257288227190771 -24.05%

تحليل سعر Biokript (BKPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Biokript: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00039517$ 0.00039517 $ 0.00039517 24 ساعة مرتفع $ 0.00041201$ 0.00041201 $ 0.00041201 عالية طوال الوقت $ 0.00779156$ 0.00779156 $ 0.00779156 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -2.63% تغير السعر (7 أيام) -24.67%

معلومات سوق Biokript (BKPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: