سعر Biochar (CHAR)
سعر Biochar (CHAR) المباشر لليوم هو USD 160.63. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Biochar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 993.46
- تغيير سعر Biochar خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHAR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHAR.
خلال اليوم، كان سعر Biochar مقابل USD هو $ -0.3668626346471 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Biochar مقابل USD هو $ -14.6429183590 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Biochar مقابل USD هو $ -7.0700651980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Biochar مقابل USD هو $ -11.2388972332263 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.3668626346471
|-0.22%
|30 يوم
|$ -14.6429183590
|-9.11%
|60 يوم
|$ -7.0700651980
|-4.40%
|90 يوم
|$ -11.2388972332263
|-6.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Biochar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-0.22%
-0.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHAR is an environmental RWA that is minted upon users depositing eligible carbon removal assets into the Biochar carbon pool. Learn more: https://docs.toucan.earth/toucan/carbon-pools/char-carbon-pool
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHAR إلى AUD
A$258.6143
|1 CHAR إلى GBP
￡130.1103
|1 CHAR إلى EUR
€155.8111
|1 CHAR إلى USD
$160.63
|1 CHAR إلى MYR
RM722.835
|1 CHAR إلى TRY
₺5,707.1839
|1 CHAR إلى JPY
¥24,965.1146
|1 CHAR إلى RUB
₽16,644.4806
|1 CHAR إلى INR
₹13,907.3454
|1 CHAR إلى IDR
Rp2,633,278.2672
|1 CHAR إلى PHP
₱9,408.0991
|1 CHAR إلى EGP
￡E.8,095.752
|1 CHAR إلى BRL
R$970.2052
|1 CHAR إلى CAD
C$229.7009
|1 CHAR إلى BDT
৳19,529.3954
|1 CHAR إلى NGN
₦249,811.776
|1 CHAR إلى UAH
₴6,775.3734
|1 CHAR إلى VES
Bs8,674.02
|1 CHAR إلى PKR
Rs44,806.1322
|1 CHAR إلى KZT
₸85,214.215
|1 CHAR إلى THB
฿5,533.7035
|1 CHAR إلى TWD
NT$5,286.3333
|1 CHAR إلى CHF
Fr146.1733
|1 CHAR إلى HKD
HK$1,249.7014
|1 CHAR إلى MAD
.د.م1,615.9378