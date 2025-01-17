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سعر Bio Passport (BIOT) المباشر لليوم هو USD 0.00153119 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BIOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bio Passport الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 665.49K - تغيير سعر Bio Passport خلال اليوم هو +4.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bio Passport (BIOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bio Passport مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bio Passport مقابل USD هو $ -0.0001148880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bio Passport مقابل USD هو $ +0.0004871548 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bio Passport مقابل USD هو $ +0.0001582096512901643 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.90% 30 يوم $ -0.0001148880 -7.50% 60 يوم $ +0.0004871548 +31.82% 90 يوم $ +0.0001582096512901643 +11.52%

تحليل سعر Bio Passport (BIOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bio Passport: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00143992$ 0.00143992 $ 0.00143992 24 ساعة مرتفع $ 0.00156513$ 0.00156513 $ 0.00156513 عالية طوال الوقت $ 0.146833$ 0.146833 $ 0.146833 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +4.90% تغير السعر (7 أيام) -2.13%

معلومات سوق Bio Passport (BIOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: