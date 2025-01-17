سعر Bio Passport (BIOT)
سعر Bio Passport (BIOT) المباشر لليوم هو USD 0.00153119. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bio Passport الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 665.49K
- تغيير سعر Bio Passport خلال اليوم هو +4.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bio Passport مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bio Passport مقابل USD هو $ -0.0001148880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bio Passport مقابل USD هو $ +0.0004871548 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bio Passport مقابل USD هو $ +0.0001582096512901643 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.90%
|30 يوم
|$ -0.0001148880
|-7.50%
|60 يوم
|$ +0.0004871548
|+31.82%
|90 يوم
|$ +0.0001582096512901643
|+11.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bio Passport: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+4.90%
-2.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Safely manage your health with Bio Passport, a telehealth platform that can remotely monitor personal health in the post-corona era, COVID-19, lung cancer and atopic test kits
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