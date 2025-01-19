سعر Binemon (BIN)
سعر Binemon (BIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Binemon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.35
- تغيير سعر Binemon خلال اليوم هو -0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Binemon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Binemon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Binemon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Binemon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.27%
|30 يوم
|$ 0
|+25.87%
|60 يوم
|$ 0
|+4.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Binemon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-0.27%
+0.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Binemon is a virtual pet NFT game combined with elements of an Idle RPG game. In addition to collecting and trading eggs, ambrosia (fusion), characters, items, land, and players are also connected to fight in PVE, PVP modes and receive cryptocurrency rewards.
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