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سعر Bincentive (BCNT) المباشر لليوم هو USD 0.00606704 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BCNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bincentive الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.74K - تغيير سعر Bincentive خلال اليوم هو +1.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bincentive (BCNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bincentive مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bincentive مقابل USD هو $ -0.0001335610 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bincentive مقابل USD هو $ +0.0023096329 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bincentive مقابل USD هو $ +0.003200408123401953 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.59% 30 يوم $ -0.0001335610 -2.20% 60 يوم $ +0.0023096329 +38.07% 90 يوم $ +0.003200408123401953 +111.64%

تحليل سعر Bincentive (BCNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bincentive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00590614$ 0.00590614 $ 0.00590614 24 ساعة مرتفع $ 0.00630774$ 0.00630774 $ 0.00630774 عالية طوال الوقت $ 0.164582$ 0.164582 $ 0.164582 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) +1.59% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

معلومات سوق Bincentive (BCNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: