سعر Bincentive (BCNT)
سعر Bincentive (BCNT) المباشر لليوم هو USD 0.00606704. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bincentive الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.74K
- تغيير سعر Bincentive خلال اليوم هو +1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bincentive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bincentive مقابل USD هو $ -0.0001335610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bincentive مقابل USD هو $ +0.0023096329 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bincentive مقابل USD هو $ +0.003200408123401953 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.59%
|30 يوم
|$ -0.0001335610
|-2.20%
|60 يوم
|$ +0.0023096329
|+38.07%
|90 يوم
|$ +0.003200408123401953
|+111.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bincentive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
+1.59%
+0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bincentive aims to provide the latest trading and security experiences, and is committed to bridging traditional finance to digital assets. Partnered with renowned international institutions, the team has created this platform using blockchain, smart contracts, financial engineering, and quantitative trading technologies.
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