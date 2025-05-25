سعر BinaryDAO (BYTE)
سعر BinaryDAO (BYTE) المباشر لليوم هو USD 0.078264. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BYTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BinaryDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17
- تغيير سعر BinaryDAO خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BinaryDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BinaryDAO مقابل USD هو $ -0.0002892950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BinaryDAO مقابل USD هو $ +0.0000712045 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BinaryDAO مقابل USD هو $ -0.00021793506026997 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ -0.0002892950
|-0.36%
|60 يوم
|$ +0.0000712045
|+0.09%
|90 يوم
|$ -0.00021793506026997
|-0.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BinaryDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.03%
+0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BinaryDAO is a new DeFi primitive that helps users gain exposure in DeFi yield and deals through it’s native BYTE token, and create exponential value and unmatched upside for BYTE token holders. It achieves this by putting its treasury to work and generate return through liquidity providing, partnering and investing in early-stage projects. BinaryDAO is a Yield DAO, where we grow treasury by investing and providing liquidity in the Metis ecosystem and also offer users the ability to mint BYTE tokens by locking up stablecoins. By staking BYTE, you gain access to the amazing yield generation our team of experts are constantly optimising and managing.
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