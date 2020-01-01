توكنوميكس Binance Staked SOL (BNSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Binance Staked SOL (BNSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Binance Staked SOL (BNSOL) Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. الموقع الرسمي: https://www.binance.com/en/solana-staking اشتر BNSOL الآن!

توكنوميكس Binance Staked SOL (BNSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Binance Staked SOL (BNSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B إجمالي العرض: $ 9.83M $ 9.83M $ 9.83M العرض المتداول: $ 9.83M $ 9.83M $ 9.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 297.96 $ 297.96 $ 297.96 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 100.21 $ 100.21 $ 100.21 السعر الحالي: $ 184.81 $ 184.81 $ 184.81 معرفة المزيد عن سعر Binance Staked SOL (BNSOL)

توكنوميكس Binance Staked SOL (BNSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Binance Staked SOL (BNSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BNSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BNSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BNSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن BNSOL!

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