سعر Binance Printer (PRINTR)
سعر Binance Printer (PRINTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 412.11K. يتم تحديث سعر PRINTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Binance Printer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34M
- تغيير سعر Binance Printer خلال اليوم هو -81.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRINTR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRINTR.
خلال اليوم، كان سعر Binance Printer مقابل USD هو $ -0.001846178903029363 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance Printer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance Printer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance Printer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001846178903029363
|-81.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance Printer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-48.64%
-81.75%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Binance Printer | $PRINTR A True Hold2Earn Tokenomics Project Where You Buy & Hold $PRINTR & Earn Automatic $USDT Rewards! Rewards Are 100% Automatic & Hassle Free! Just Buy & Hold! Total Tax: 4% #Binance Printer is a true #Hold2Earn protocol that gives you automatic, hassle free, $USDT rewards! No need to connect to a dApp or 3rd party site! All 4% of the tax is distributed to the holders automatically in the form of $USDT rewards every 60 minutes!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PRINTR إلى AUD
A$--
|1 PRINTR إلى GBP
￡--
|1 PRINTR إلى EUR
€--
|1 PRINTR إلى USD
$--
|1 PRINTR إلى MYR
RM--
|1 PRINTR إلى TRY
₺--
|1 PRINTR إلى JPY
¥--
|1 PRINTR إلى RUB
₽--
|1 PRINTR إلى INR
₹--
|1 PRINTR إلى IDR
Rp--
|1 PRINTR إلى PHP
₱--
|1 PRINTR إلى EGP
￡E.--
|1 PRINTR إلى BRL
R$--
|1 PRINTR إلى CAD
C$--
|1 PRINTR إلى BDT
৳--
|1 PRINTR إلى NGN
₦--
|1 PRINTR إلى UAH
₴--
|1 PRINTR إلى VES
Bs--
|1 PRINTR إلى PKR
Rs--
|1 PRINTR إلى KZT
₸--
|1 PRINTR إلى THB
฿--
|1 PRINTR إلى TWD
NT$--
|1 PRINTR إلى CHF
Fr--
|1 PRINTR إلى HKD
HK$--
|1 PRINTR إلى MAD
.د.م--