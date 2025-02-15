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سعر Binance Printer (PRINTR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 412.11K . يتم تحديث سعر PRINTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Binance Printer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34M - تغيير سعر Binance Printer خلال اليوم هو -81.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Binance Printer (PRINTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Binance Printer مقابل USD هو $ -0.001846178903029363 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance Printer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance Printer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001846178903029363 -81.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Binance Printer (PRINTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance Printer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0034164$ 0.0034164 $ 0.0034164 عالية طوال الوقت $ 0.00637739$ 0.00637739 $ 0.00637739 تغير السعر (1 ساعة) -48.64% تغير السعر (1يوم) -81.75% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Binance Printer (PRINTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: