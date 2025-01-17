سعر Binance ETH staking (BETH)
سعر Binance ETH staking (BETH) المباشر لليوم هو USD 3,565.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Binance ETH staking الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.05K
- تغيير سعر Binance ETH staking خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Binance ETH staking مقابل USD هو $ -16.52559744149 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance ETH staking مقابل USD هو $ -430.0404479280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance ETH staking مقابل USD هو $ +339.2480462280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance ETH staking مقابل USD هو $ +828.8789196397287 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -16.52559744149
|-0.46%
|30 يوم
|$ -430.0404479280
|-12.06%
|60 يوم
|$ +339.2480462280
|+9.52%
|90 يوم
|$ +828.8789196397287
|+30.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance ETH staking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-0.46%
+3.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BETH is a tokenized asset representing Binance user's staked ETH at a 1:1 ratio, with Binance distributing staking benefits in the form of BETH on a daily basis. During the lock-up period, which may take 2 years or even longer, users will not be able to redeem their ETH. As such, Binance have launched the BETH/ETH trading pair as our solution to this liquidity problem. When ETH 2.0 goes live, users will be able to swap their ETH back based on their BETH holdings.
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