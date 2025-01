ما هو Binance ETH staking ( BETH )

BETH is a tokenized asset representing Binance user's staked ETH at a 1:1 ratio, with Binance distributing staking benefits in the form of BETH on a daily basis. During the lock-up period, which may take 2 years or even longer, users will not be able to redeem their ETH. As such, Binance have launched the BETH/ETH trading pair as our solution to this liquidity problem. When ETH 2.0 goes live, users will be able to swap their ETH back based on their BETH holdings.

المصدر Binance ETH staking (BETH) الموقع الرسمي