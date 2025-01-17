احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BETH.

سعر Binance ETH staking (BETH) المباشر لليوم هو USD 3,565.38 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Binance ETH staking الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.05K - تغيير سعر Binance ETH staking خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Binance ETH staking (BETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Binance ETH staking مقابل USD هو $ -16.52559744149 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance ETH staking مقابل USD هو $ -430.0404479280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance ETH staking مقابل USD هو $ +339.2480462280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance ETH staking مقابل USD هو $ +828.8789196397287 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -16.52559744149 -0.46% 30 يوم $ -430.0404479280 -12.06% 60 يوم $ +339.2480462280 +9.52% 90 يوم $ +828.8789196397287 +30.29%

تحليل سعر Binance ETH staking (BETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance ETH staking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,491.79$ 3,491.79 $ 3,491.79 24 ساعة مرتفع $ 3,594.34$ 3,594.34 $ 3,594.34 عالية طوال الوقت $ 4,523.96$ 4,523.96 $ 4,523.96 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) +3.07%

معلومات سوق Binance ETH staking (BETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: