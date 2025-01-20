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سعر Binance Bitcoin (BTCB) المباشر لليوم هو USD 102,358 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTCB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Binance Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.50M - تغيير سعر Binance Bitcoin خلال اليوم هو -1.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Binance Bitcoin (BTCB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Binance Bitcoin مقابل USD هو $ -1,726.3408590602 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance Bitcoin مقابل USD هو $ +5,265.7766026000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance Bitcoin مقابل USD هو $ +8,964.2577450000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance Bitcoin مقابل USD هو $ +34,847.64505479987 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,726.3408590602 -1.65% 30 يوم $ +5,265.7766026000 +5.14% 60 يوم $ +8,964.2577450000 +8.76% 90 يوم $ +34,847.64505479987 +51.62%

تحليل سعر Binance Bitcoin (BTCB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 100,764$ 100,764 $ 100,764 24 ساعة مرتفع $ 106,138$ 106,138 $ 106,138 عالية طوال الوقت $ 108,330$ 108,330 $ 108,330 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -1.65% تغير السعر (7 أيام) +8.79%

معلومات سوق Binance Bitcoin (BTCB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: