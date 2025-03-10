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سعر Billy Bets by Virtuals ($BILLY) المباشر لليوم هو USD 0.00372088 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.72M . يتم تحديث سعر $BILLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Billy Bets by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.59K - تغيير سعر Billy Bets by Virtuals خلال اليوم هو -12.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Billy Bets by Virtuals ($BILLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Billy Bets by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000526894249651301 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Billy Bets by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Billy Bets by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Billy Bets by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000526894249651301 -12.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Billy Bets by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00352349$ 0.00352349 $ 0.00352349 24 ساعة مرتفع $ 0.00451559$ 0.00451559 $ 0.00451559 عالية طوال الوقت $ 0.01538583$ 0.01538583 $ 0.01538583 تغير السعر (1 ساعة) -2.56% تغير السعر (1يوم) -12.40% تغير السعر (7 أيام) -46.14%

معلومات سوق Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: