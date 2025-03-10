سعر Billy Bets by Virtuals ($BILLY)
سعر Billy Bets by Virtuals ($BILLY) المباشر لليوم هو USD 0.00372088. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.72M. يتم تحديث سعر $BILLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Billy Bets by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.59K
- تغيير سعر Billy Bets by Virtuals خلال اليوم هو -12.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Billy Bets by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000526894249651301 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Billy Bets by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Billy Bets by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Billy Bets by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000526894249651301
|-12.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Billy Bets by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.56%
-12.40%
-46.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Billy Bets is an autonomous AI agent designed to revolutionize the sports betting experience. By integrating SportsTensor intelligence, Sportsdata.io data and tracking and analyzing the behavior of top-performing bettors, Billy delivers accurate and data-driven betting recommendations, serving as an invaluable resource for bettors, providing insights into critical facts and trends tailored to the games they care about. With its advanced analytics and real-time updates, Billy not only empowers users to make more informed decisions in the competitive world of sports betting but also autonomously places these bets itself via on-chain betting sites. Billy is poised to become the most influential sports bettor of all time. Billy is on 24/7, continually improving it's edge, and interacting with its fans online, providing them actionable information that can help them make more informed bets.
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