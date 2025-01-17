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سعر Billion Dollar Inu (BINU) المباشر لليوم هو USD 0.00003535 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Billion Dollar Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.18 - تغيير سعر Billion Dollar Inu خلال اليوم هو +5.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Billion Dollar Inu (BINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Billion Dollar Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Billion Dollar Inu مقابل USD هو $ -0.0000057906 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Billion Dollar Inu مقابل USD هو $ -0.0000102251 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Billion Dollar Inu مقابل USD هو $ +0.00000217459139576306 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.24% 30 يوم $ -0.0000057906 -16.38% 60 يوم $ -0.0000102251 -28.92% 90 يوم $ +0.00000217459139576306 +6.55%

تحليل سعر Billion Dollar Inu (BINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Billion Dollar Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003308$ 0.00003308 $ 0.00003308 24 ساعة مرتفع $ 0.00003601$ 0.00003601 $ 0.00003601 عالية طوال الوقت $ 0.01205373$ 0.01205373 $ 0.01205373 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +5.24% تغير السعر (7 أيام) +0.90%

معلومات سوق Billion Dollar Inu (BINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: