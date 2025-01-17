سعر BilliCat (BCAT)
سعر BilliCat (BCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00322235. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BilliCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 489.66
- تغيير سعر BilliCat خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BilliCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BilliCat مقابل USD هو $ -0.0005891148 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BilliCat مقابل USD هو $ -0.0001775846 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BilliCat مقابل USD هو $ +0.00015275929747003 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.34%
|30 يوم
|$ -0.0005891148
|-18.28%
|60 يوم
|$ -0.0001775846
|-5.51%
|90 يوم
|$ +0.00015275929747003
|+4.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BilliCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-0.34%
+1.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BilliCat is a digital currency that originated from an internet meme featuring an adorable and charismatic cat. The meme gained significant traction on social media platforms, captivating audiences with its relatable humor and catchy catchphrases. As a result, a group of crypto enthusiasts saw an opportunity to turn this viral sensation into a blockchain-based asset, and thus, BilliCat was born. Like many meme tokens, BilliCat operates on BSC blockchain, utilizing its smart contract capabilities. This ensures transparency and security for its holders, as transactions are recorded on a decentralized ledger that can be audited by anyone. The token's supply is often limited to create a sense of scarcity and exclusivity, driving up demand and potentially increasing its value over time.
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