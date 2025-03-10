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سعر Bill the Bear (BILL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.88K . يتم تحديث سعر BILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bill the Bear الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.17 - تغيير سعر Bill the Bear خلال اليوم هو -7.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 888.89B

أداء سعر Bill the Bear (BILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bill the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bill the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bill the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bill the Bear مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.95% 30 يوم $ 0 -37.99% 60 يوم $ 0 -92.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bill the Bear (BILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bill the Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -7.95% تغير السعر (7 أيام) -28.06%

معلومات سوق Bill the Bear (BILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: