سعر Bill the Bear (BILL)
سعر Bill the Bear (BILL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.88K. يتم تحديث سعر BILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bill the Bear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.17
- تغيير سعر Bill the Bear خلال اليوم هو -7.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 888.89B
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خلال اليوم، كان سعر Bill the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bill the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bill the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bill the Bear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.95%
|30 يوم
|$ 0
|-37.99%
|60 يوم
|$ 0
|-92.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bill the Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-7.95%
-28.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet. HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life! HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month.
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