سعر Bikerush (BRT)
سعر Bikerush (BRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bikerush الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.19
- تغيير سعر Bikerush خلال اليوم هو +8.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bikerush مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bikerush مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bikerush مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bikerush مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.11%
|30 يوم
|$ 0
|-13.26%
|60 يوم
|$ 0
|-37.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bikerush: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+8.11%
-5.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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