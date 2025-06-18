سعر Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)
سعر Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) المباشر لليوم هو USD 0.00028643. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 289.63K. يتم تحديث سعر BIGFOOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bigfoot Vlogs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bigfoot Vlogs خلال اليوم هو -26.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M
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خلال اليوم، كان سعر Bigfoot Vlogs مقابل USD هو $ -0.000103335770676612 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bigfoot Vlogs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bigfoot Vlogs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bigfoot Vlogs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000103335770676612
|-26.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bigfoot Vlogs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.57%
-26.51%
+31.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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