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سعر Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) المباشر لليوم هو USD 0.00028643 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 289.63K . يتم تحديث سعر BIGFOOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bigfoot Vlogs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bigfoot Vlogs خلال اليوم هو -26.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M

أداء سعر Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bigfoot Vlogs مقابل USD هو $ -0.000103335770676612 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bigfoot Vlogs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bigfoot Vlogs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bigfoot Vlogs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000103335770676612 -26.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bigfoot Vlogs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00028971$ 0.00028971 $ 0.00028971 24 ساعة مرتفع $ 0.00040778$ 0.00040778 $ 0.00040778 عالية طوال الوقت $ 0.00089648$ 0.00089648 $ 0.00089648 تغير السعر (1 ساعة) -3.57% تغير السعر (1يوم) -26.51% تغير السعر (7 أيام) +31.21%

معلومات سوق Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: