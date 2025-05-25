سعر BIG JIM (BIGJIM)
سعر BIG JIM (BIGJIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.75K. يتم تحديث سعر BIGJIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIG JIM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BIG JIM خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 988.59B
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خلال اليوم، كان سعر BIG JIM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIG JIM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIG JIM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIG JIM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.96%
|30 يوم
|$ 0
|-55.31%
|60 يوم
|$ 0
|-76.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIG JIM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.96%
+7.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact.
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