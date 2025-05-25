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سعر BIG JIM (BIGJIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.75K . يتم تحديث سعر BIGJIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BIG JIM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BIG JIM خلال اليوم هو -0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 988.59B

أداء سعر BIG JIM (BIGJIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BIG JIM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BIG JIM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BIG JIM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BIG JIM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.96% 30 يوم $ 0 -55.31% 60 يوم $ 0 -76.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BIG JIM (BIGJIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BIG JIM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00000978$ 0.00000978 $ 0.00000978 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.96% تغير السعر (7 أيام) +7.22%

معلومات سوق BIG JIM (BIGJIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: