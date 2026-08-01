سعر BIG Indie Games اليوم

السعر المباشر لمشروع BIG Indie Games (BIG) اليوم هو $ 0.00332778، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIG الحالي إلى USD هو $ 0.00332778 لكل BIG.

يحتل BIG Indie Games حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,701، مع عرض متداول قدره 11.79M BIG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIG بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00484664، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00330851.

على المدى القصير، تحرك BIG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 93.51.

معلومات سوق BIG Indie Games (BIG)

القيمة السوقية $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K الحجم (24 ساعة) $ 93.51$ 93.51 $ 93.51 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 332.78K$ 332.78K $ 332.78K إمداد دورة التداول 11.79M 11.79M 11.79M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BIG Indie Games هي $ 35.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 93.51. العرض المتداول لـ BIG يبلغ 11.79M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 332.78K.