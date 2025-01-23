سعر Big Eyes (BIG)
سعر Big Eyes (BIG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Eyes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.79
- تغيير سعر Big Eyes خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Big Eyes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Eyes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Eyes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Eyes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-23.61%
|60 يوم
|$ 0
|-29.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Eyes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Big Eyes’ is a full-on community token with the express goal of shifting wealth into the defi ecosystem and protecting an important part of the world’s ecosystem. We are creating the BIG Casino and 20+ P2E games all utilizing $BIG to play. This is the beginning of the $BIG-gest ecosystem in Crypto. What makes your project unique? Creating 819 Casino and 20+ P2E games all utilizing $BIG History of your project. Raised $27+ Million in Presale and started to list on multiple exchanges. Over 10,170 current holders on Etherscan What’s next for your project? 819 Casino, P2E Games, NFT Collection, Multiple Exchange Listings What can your token be used for? To trade on 819 Casino and earn through the P2E games.
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