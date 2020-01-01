توكنوميكس Big Dog Fink (BINK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Big Dog Fink (BINK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Big Dog Fink (BINK) In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. الموقع الرسمي: https://bigdogfink.com/ اشتر BINK الآن!

توكنوميكس Big Dog Fink (BINK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Big Dog Fink (BINK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.48M $ 36.48M $ 36.48M إجمالي العرض: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B العرض المتداول: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.48M $ 36.48M $ 36.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0001582 $ 0.0001582 $ 0.0001582 السعر الحالي: $ 0.00024516 $ 0.00024516 $ 0.00024516 معرفة المزيد عن سعر Big Dog Fink (BINK)

توكنوميكس Big Dog Fink (BINK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Big Dog Fink (BINK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BINK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BINK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BINK، استكشف السعر المباشر لتوكن BINK!

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