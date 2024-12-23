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سعر Big Dog Fink (BINK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.94M . يتم تحديث سعر BINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Dog Fink الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.70K - تغيير سعر Big Dog Fink خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 148.94B

أداء سعر Big Dog Fink (BINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Dog Fink مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Dog Fink مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Dog Fink مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Dog Fink مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.27% 30 يوم $ 0 -23.69% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Big Dog Fink (BINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Dog Fink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00516508$ 0.00516508 $ 0.00516508 تغير السعر (1 ساعة) +1.35% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) -25.79%

معلومات سوق Big Dog Fink (BINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: