احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BDE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BDE.

سعر Big Defi Energy (BDE) المباشر لليوم هو USD 0.00126489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Defi Energy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.10 - تغيير سعر Big Defi Energy خلال اليوم هو -0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Big Defi Energy (BDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Defi Energy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Defi Energy مقابل USD هو $ -0.0004766756 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Defi Energy مقابل USD هو $ -0.0009201024 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Defi Energy مقابل USD هو $ -0.0000980904574972681 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.75% 30 يوم $ -0.0004766756 -37.68% 60 يوم $ -0.0009201024 -72.74% 90 يوم $ -0.0000980904574972681 -7.19%

تحليل سعر Big Defi Energy (BDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Defi Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00125928$ 0.00125928 $ 0.00125928 24 ساعة مرتفع $ 0.00129071$ 0.00129071 $ 0.00129071 عالية طوال الوقت $ 0.211651$ 0.211651 $ 0.211651 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -0.75% تغير السعر (7 أيام) +7.17%

معلومات سوق Big Defi Energy (BDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: