سعر Big Defi Energy (BDE)
سعر Big Defi Energy (BDE) المباشر لليوم هو USD 0.00126489. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Defi Energy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.10
- تغيير سعر Big Defi Energy خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Big Defi Energy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Defi Energy مقابل USD هو $ -0.0004766756 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Defi Energy مقابل USD هو $ -0.0009201024 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Defi Energy مقابل USD هو $ -0.0000980904574972681 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.75%
|30 يوم
|$ -0.0004766756
|-37.68%
|60 يوم
|$ -0.0009201024
|-72.74%
|90 يوم
|$ -0.0000980904574972681
|-7.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Defi Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.75%
+7.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Big Defi Energy is a Gym Oriented Community Coin meant to bring the Defi world to the common man. Building from the ground up on the Solana Ecosystem, The Big Defi Community will Provide NFTs, Defi "How To's", And an easy to use Decentralized exchange called The BIG Dex. These will all Provide easy user access with as little friction as possible, set with the goal to keep it simple.
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