توكنوميكس Big Cheungus ($CHEUNGUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Big Cheungus ($CHEUNGUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Big Cheungus ($CHEUNGUS) Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space. الموقع الرسمي: https://www.bigcheungus.energy اشتر $CHEUNGUS الآن!

توكنوميكس Big Cheungus ($CHEUNGUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Big Cheungus ($CHEUNGUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.94K $ 18.94K $ 18.94K إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.94K $ 18.94K $ 18.94K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01409695 $ 0.01409695 $ 0.01409695 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001747 $ 0.00001747 $ 0.00001747 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Big Cheungus ($CHEUNGUS)

توكنوميكس Big Cheungus ($CHEUNGUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Big Cheungus ($CHEUNGUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $CHEUNGUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $CHEUNGUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $CHEUNGUS، استكشف السعر المباشر لتوكن $CHEUNGUS!

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