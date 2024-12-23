سعر Big Cheungus ($CHEUNGUS)
سعر Big Cheungus ($CHEUNGUS) المباشر لليوم هو USD 0.00177367. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M. يتم تحديث سعر $CHEUNGUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Cheungus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.19K
- تغيير سعر Big Cheungus خلال اليوم هو +3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $CHEUNGUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $CHEUNGUS.
خلال اليوم، كان سعر Big Cheungus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Cheungus مقابل USD هو $ -0.0013104519 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Cheungus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Cheungus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.82%
|30 يوم
|$ -0.0013104519
|-73.88%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Cheungus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
+3.82%
+7.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $CHEUNGUS إلى AUD
A$0.0028201353
|1 $CHEUNGUS إلى GBP
￡0.0014011993
|1 $CHEUNGUS إلى EUR
€0.0016849865
|1 $CHEUNGUS إلى USD
$0.00177367
|1 $CHEUNGUS إلى MYR
RM0.007981515
|1 $CHEUNGUS إلى TRY
₺0.0623445005
|1 $CHEUNGUS إلى JPY
¥0.2774374614
|1 $CHEUNGUS إلى RUB
₽0.1823687494
|1 $CHEUNGUS إلى INR
₹0.1506555298
|1 $CHEUNGUS إلى IDR
Rp28.6075766401
|1 $CHEUNGUS إلى PHP
₱0.1043627428
|1 $CHEUNGUS إلى EGP
￡E.0.0902620663
|1 $CHEUNGUS إلى BRL
R$0.0107839136
|1 $CHEUNGUS إلى CAD
C$0.0025363481
|1 $CHEUNGUS إلى BDT
৳0.2110844667
|1 $CHEUNGUS إلى NGN
₦2.7456056866
|1 $CHEUNGUS إلى UAH
₴0.0740861959
|1 $CHEUNGUS إلى VES
Bs0.09045717
|1 $CHEUNGUS إلى PKR
Rs0.4917145341
|1 $CHEUNGUS إلى KZT
₸0.9276471467
|1 $CHEUNGUS إلى THB
฿0.0607127241
|1 $CHEUNGUS إلى TWD
NT$0.0578748521
|1 $CHEUNGUS إلى CHF
Fr0.0015785663
|1 $CHEUNGUS إلى HKD
HK$0.0137814159
|1 $CHEUNGUS إلى MAD
.د.م0.0177721734