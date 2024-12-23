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سعر Big Cheungus ($CHEUNGUS) المباشر لليوم هو USD 0.00177367 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M . يتم تحديث سعر $CHEUNGUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Cheungus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.19K - تغيير سعر Big Cheungus خلال اليوم هو +3.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Big Cheungus ($CHEUNGUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Cheungus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Cheungus مقابل USD هو $ -0.0013104519 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Cheungus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Cheungus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.82% 30 يوم $ -0.0013104519 -73.88% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Big Cheungus ($CHEUNGUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Cheungus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00164614$ 0.00164614 $ 0.00164614 24 ساعة مرتفع $ 0.00191249$ 0.00191249 $ 0.00191249 عالية طوال الوقت $ 0.01409695$ 0.01409695 $ 0.01409695 تغير السعر (1 ساعة) -1.44% تغير السعر (1يوم) +3.82% تغير السعر (7 أيام) +7.77%

معلومات سوق Big Cheungus ($CHEUNGUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: