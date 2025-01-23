سعر Big Bud ($BUD)
سعر Big Bud ($BUD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Bud الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.33
- تغيير سعر Big Bud خلال اليوم هو -6.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Big Bud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Bud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Bud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Bud مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.41%
|30 يوم
|$ 0
|-33.87%
|60 يوم
|$ 0
|-37.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Bud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-6.41%
-17.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In Matt Furie’s book, “Boy’s Club,” Big Bud is a character in the comic series. Big Bud is one of these characters, characterized by his laid-back, somewhat stoner-like personality
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