سعر Big Brother Machi اليوم

السعر المباشر لمشروع Big Brother Machi (MACHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MACHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MACHI.

يحتل Big Brother Machi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 142,209، مع عرض متداول قدره 957.17M MACHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MACHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00258508، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MACHI بمقدار +1.94% خلال الساعة الماضية و+7.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.62K.

معلومات سوق Big Brother Machi (MACHI)

القيمة السوقية $ 142.21K$ 142.21K $ 142.21K الحجم (24 ساعة) $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 142.21K$ 142.21K $ 142.21K إمداد دورة التداول 957.17M 957.17M 957.17M إجمالي العرض 957,168,444.000646 957,168,444.000646 957,168,444.000646

القيمة السوقية الحالية لـ Big Brother Machi هي $ 142.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.62K. العرض المتداول لـ MACHI يبلغ 957.17M، مع إجمالي عرض 957168444.000646. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 142.21K.