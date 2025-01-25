سعر Big Bonus Coin (BBC)
سعر Big Bonus Coin (BBC) المباشر لليوم هو USD 0.03950186. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Bonus Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.33K
- تغيير سعر Big Bonus Coin خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBC.
خلال اليوم، كان سعر Big Bonus Coin مقابل USD هو $ -0.00041792089197093 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Bonus Coin مقابل USD هو $ -0.0054373480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Bonus Coin مقابل USD هو $ -0.0221535595 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Bonus Coin مقابل USD هو $ -0.03111368212877742 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00041792089197093
|-1.04%
|30 يوم
|$ -0.0054373480
|-13.76%
|60 يوم
|$ -0.0221535595
|-56.08%
|90 يوم
|$ -0.03111368212877742
|-44.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Bonus Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-1.04%
-10.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BBC stands for Big Bonus Coin…. obviously. The High-yielding reward token of the 9inch DEX.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BBC إلى AUD
A$0.0624129388
|1 BBC إلى GBP
￡0.031601488
|1 BBC إلى EUR
€0.037526767
|1 BBC إلى USD
$0.03950186
|1 BBC إلى MYR
RM0.1726231282
|1 BBC إلى TRY
₺1.4078462904
|1 BBC إلى JPY
¥6.1634752158
|1 BBC إلى RUB
₽3.8597267406
|1 BBC إلى INR
₹3.4042702948
|1 BBC إلى IDR
Rp637.1266849958
|1 BBC إلى PHP
₱2.300983345
|1 BBC إلى EGP
￡E.1.984968465
|1 BBC إلى BRL
R$0.2334559926
|1 BBC إلى CAD
C$0.0564876598
|1 BBC إلى BDT
৳4.8188319014
|1 BBC إلى NGN
₦61.5292821918
|1 BBC إلى UAH
₴1.6559179712
|1 BBC إلى VES
Bs2.21210416
|1 BBC إلى PKR
Rs11.0000829542
|1 BBC إلى KZT
₸20.4670987218
|1 BBC إلى THB
฿1.3256824216
|1 BBC إلى TWD
NT$1.2932908964
|1 BBC إلى CHF
Fr0.035551674
|1 BBC إلى HKD
HK$0.3073244708
|1 BBC إلى MAD
.د.م0.3938335442