احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBC.

سعر Big Bonus Coin (BBC) المباشر لليوم هو USD 0.03950186 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Bonus Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.33K - تغيير سعر Big Bonus Coin خلال اليوم هو -1.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Big Bonus Coin (BBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Bonus Coin مقابل USD هو $ -0.00041792089197093 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Bonus Coin مقابل USD هو $ -0.0054373480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Bonus Coin مقابل USD هو $ -0.0221535595 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Bonus Coin مقابل USD هو $ -0.03111368212877742 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00041792089197093 -1.04% 30 يوم $ -0.0054373480 -13.76% 60 يوم $ -0.0221535595 -56.08% 90 يوم $ -0.03111368212877742 -44.06%

تحليل سعر Big Bonus Coin (BBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Bonus Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0390023$ 0.0390023 $ 0.0390023 24 ساعة مرتفع $ 0.04192415$ 0.04192415 $ 0.04192415 عالية طوال الوقت $ 0.814664$ 0.814664 $ 0.814664 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -1.04% تغير السعر (7 أيام) -10.12%

معلومات سوق Big Bonus Coin (BBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: