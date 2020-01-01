توكنوميكس Big Balls Birds (BALLS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Big Balls Birds (BALLS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Big Balls Birds (BALLS) BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing الموقع الرسمي: https://bigballsbirds.fun/ اشتر BALLS الآن!

توكنوميكس Big Balls Birds (BALLS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Big Balls Birds (BALLS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.12K $ 33.12K $ 33.12K إجمالي العرض: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M العرض المتداول: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.12K $ 33.12K $ 33.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00033156 $ 0.00033156 $ 0.00033156 معرفة المزيد عن سعر Big Balls Birds (BALLS)

توكنوميكس Big Balls Birds (BALLS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Big Balls Birds (BALLS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BALLS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BALLS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BALLS، استكشف السعر المباشر لتوكن BALLS!

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