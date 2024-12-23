سعر Big Balls Birds (BALLS)
سعر Big Balls Birds (BALLS) المباشر لليوم هو USD 0.00105665. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.55K. يتم تحديث سعر BALLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Balls Birds الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65
- تغيير سعر Big Balls Birds خلال اليوم هو -11.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.89M
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خلال اليوم، كان سعر Big Balls Birds مقابل USD هو $ -0.000132830678231565 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Balls Birds مقابل USD هو $ -0.0004033130 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Balls Birds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Balls Birds مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000132830678231565
|-11.16%
|30 يوم
|$ -0.0004033130
|-38.16%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Balls Birds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-11.16%
-24.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing
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|1 BALLS إلى AUD
A$0.0016800735
|1 BALLS إلى GBP
￡0.0008347535
|1 BALLS إلى EUR
€0.0010038175
|1 BALLS إلى USD
$0.00105665
|1 BALLS إلى MYR
RM0.004733792
|1 BALLS إلى TRY
₺0.03719408
|1 BALLS إلى JPY
¥0.165302326
|1 BALLS إلى RUB
₽0.1086764525
|1 BALLS إلى INR
₹0.0898046835
|1 BALLS إلى IDR
Rp17.0427395495
|1 BALLS إلى PHP
₱0.0619725225
|1 BALLS إلى EGP
￡E.0.053720086
|1 BALLS إلى BRL
R$0.006424432
|1 BALLS إلى CAD
C$0.0015110095
|1 BALLS إلى BDT
৳0.1257307835
|1 BALLS إلى NGN
₦1.6331476735
|1 BALLS إلى UAH
₴0.044125704
|1 BALLS إلى VES
Bs0.05388915
|1 BALLS إلى PKR
Rs0.292861114
|1 BALLS إلى KZT
₸0.5526385165
|1 BALLS إلى THB
฿0.036200829
|1 BALLS إلى TWD
NT$0.0345207555
|1 BALLS إلى CHF
Fr0.0009404185
|1 BALLS إلى HKD
HK$0.0082101705
|1 BALLS إلى MAD
.د.م0.010587633