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سعر Big Balls Birds (BALLS) المباشر لليوم هو USD 0.00105665 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.55K . يتم تحديث سعر BALLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Balls Birds الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65 - تغيير سعر Big Balls Birds خلال اليوم هو -11.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.89M

أداء سعر Big Balls Birds (BALLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Balls Birds مقابل USD هو $ -0.000132830678231565 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Balls Birds مقابل USD هو $ -0.0004033130 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Balls Birds مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Balls Birds مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000132830678231565 -11.16% 30 يوم $ -0.0004033130 -38.16% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Big Balls Birds (BALLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Balls Birds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00133141$ 0.00133141 $ 0.00133141 عالية طوال الوقت $ 0.00453545$ 0.00453545 $ 0.00453545 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -11.16% تغير السعر (7 أيام) -24.93%

معلومات سوق Big Balls Birds (BALLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: