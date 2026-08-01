سعر Big Ass Rewards Sendor اليوم

السعر المباشر لمشروع Big Ass Rewards Sendor (BARS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BARS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BARS.

يحتل Big Ass Rewards Sendor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 108,466، مع عرض متداول قدره 648.43M BARS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BARS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BARS بمقدار -0.98% خلال الساعة الماضية و-3.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.07K.

معلومات سوق Big Ass Rewards Sendor (BARS)

القيمة السوقية $ 108.47K$ 108.47K $ 108.47K الحجم (24 ساعة) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.60K$ 113.60K $ 113.60K إمداد دورة التداول 648.43M 648.43M 648.43M إجمالي العرض 995,075,913.939747 995,075,913.939747 995,075,913.939747

القيمة السوقية الحالية لـ Big Ass Rewards Sendor هي $ 108.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.07K. العرض المتداول لـ BARS يبلغ 648.43M، مع إجمالي عرض 995075913.939747. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.60K.