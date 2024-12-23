سعر Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)
سعر Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) المباشر لليوم هو USD 1.026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.46M. يتم تحديث سعر VMANTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bifrost Voucher MANTA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 612.70
- تغيير سعر Bifrost Voucher MANTA خلال اليوم هو +0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.32M
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خلال اليوم، كان سعر Bifrost Voucher MANTA مقابل USD هو $ +0.00535749 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher MANTA مقابل USD هو $ +0.0093075642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher MANTA مقابل USD هو $ +0.2045683944 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher MANTA مقابل USD هو $ +0.0694933433795204 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00535749
|+0.53%
|30 يوم
|$ +0.0093075642
|+0.91%
|60 يوم
|$ +0.2045683944
|+19.94%
|90 يوم
|$ +0.0694933433795204
|+7.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bifrost Voucher MANTA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.94%
+0.53%
-21.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.
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