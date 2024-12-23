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سعر Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) المباشر لليوم هو USD 1.026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.46M . يتم تحديث سعر VMANTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bifrost Voucher MANTA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 612.70 - تغيير سعر Bifrost Voucher MANTA خلال اليوم هو +0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.32M

أداء سعر Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bifrost Voucher MANTA مقابل USD هو $ +0.00535749 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher MANTA مقابل USD هو $ +0.0093075642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher MANTA مقابل USD هو $ +0.2045683944 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher MANTA مقابل USD هو $ +0.0694933433795204 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00535749 +0.53% 30 يوم $ +0.0093075642 +0.91% 60 يوم $ +0.2045683944 +19.94% 90 يوم $ +0.0694933433795204 +7.27%

تحليل سعر Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bifrost Voucher MANTA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998824$ 0.998824 $ 0.998824 24 ساعة مرتفع $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 عالية طوال الوقت $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 تغير السعر (1 ساعة) -0.94% تغير السعر (1يوم) +0.53% تغير السعر (7 أيام) -21.69%

معلومات سوق Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: