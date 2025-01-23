سعر Bifrost Voucher ASTR (VASTR)
سعر Bifrost Voucher ASTR (VASTR) المباشر لليوم هو USD 0.062493. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VASTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bifrost Voucher ASTR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.83
- تغيير سعر Bifrost Voucher ASTR خلال اليوم هو -3.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bifrost Voucher ASTR مقابل USD هو $ -0.00227537259937617 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher ASTR مقابل USD هو $ -0.0088331355 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher ASTR مقابل USD هو $ -0.0137746070 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher ASTR مقابل USD هو $ -0.00378076638512396 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00227537259937617
|-3.51%
|30 يوم
|$ -0.0088331355
|-14.13%
|60 يوم
|$ -0.0137746070
|-22.04%
|90 يوم
|$ -0.00378076638512396
|-5.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bifrost Voucher ASTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-3.51%
-14.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
vASTR is a liquid staking token for ASTR, minted via Bifrost.
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