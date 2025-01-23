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سعر Bifrost Voucher ASTR (VASTR) المباشر لليوم هو USD 0.062493 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VASTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bifrost Voucher ASTR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.83 - تغيير سعر Bifrost Voucher ASTR خلال اليوم هو -3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bifrost Voucher ASTR (VASTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bifrost Voucher ASTR مقابل USD هو $ -0.00227537259937617 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher ASTR مقابل USD هو $ -0.0088331355 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher ASTR مقابل USD هو $ -0.0137746070 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bifrost Voucher ASTR مقابل USD هو $ -0.00378076638512396 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00227537259937617 -3.51% 30 يوم $ -0.0088331355 -14.13% 60 يوم $ -0.0137746070 -22.04% 90 يوم $ -0.00378076638512396 -5.70%

تحليل سعر Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bifrost Voucher ASTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.061968$ 0.061968 $ 0.061968 24 ساعة مرتفع $ 0.065008$ 0.065008 $ 0.065008 عالية طوال الوقت $ 0.156427$ 0.156427 $ 0.156427 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -3.51% تغير السعر (7 أيام) -14.99%

معلومات سوق Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: