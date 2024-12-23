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سعر BIDZ Coin (BIDZ) المباشر لليوم هو USD 0.00397589 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.73M . يتم تحديث سعر BIDZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BIDZ Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 550.11K - تغيير سعر BIDZ Coin خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.95B

أداء سعر BIDZ Coin (BIDZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BIDZ Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BIDZ Coin مقابل USD هو $ +0.0056920117 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BIDZ Coin مقابل USD هو $ +0.0042473430 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BIDZ Coin مقابل USD هو $ +0.001866244730425613 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.24% 30 يوم $ +0.0056920117 +143.16% 60 يوم $ +0.0042473430 +106.83% 90 يوم $ +0.001866244730425613 +88.46%

تحليل سعر BIDZ Coin (BIDZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BIDZ Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00398452$ 0.00398452 $ 0.00398452 24 ساعة مرتفع $ 0.00418976$ 0.00418976 $ 0.00418976 عالية طوال الوقت $ 0.096685$ 0.096685 $ 0.096685 تغير السعر (1 ساعة) -3.49% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) +99.86%

معلومات سوق BIDZ Coin (BIDZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: