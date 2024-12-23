سعر BIDZ Coin (BIDZ)
سعر BIDZ Coin (BIDZ) المباشر لليوم هو USD 0.00397589. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.73M. يتم تحديث سعر BIDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIDZ Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 550.11K
- تغيير سعر BIDZ Coin خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.95B
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خلال اليوم، كان سعر BIDZ Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIDZ Coin مقابل USD هو $ +0.0056920117 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIDZ Coin مقابل USD هو $ +0.0042473430 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIDZ Coin مقابل USD هو $ +0.001866244730425613 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.24%
|30 يوم
|$ +0.0056920117
|+143.16%
|60 يوم
|$ +0.0042473430
|+106.83%
|90 يوم
|$ +0.001866244730425613
|+88.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIDZ Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.49%
-2.24%
+99.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.
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