معلومات سعر Biden Coin (BIDEN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.99%

سعر Biden Coin (BIDEN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BIDEN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBIDEN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BIDEN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +1.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Biden Coin (BIDEN)

القيمة السوقية $ 322.12K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 322.12K إمداد دورة التداول 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Biden Coin هي $ 322.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BIDEN يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 322.12K.