سعر Bidao (BID)
سعر Bidao (BID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bidao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10K
- تغيير سعر Bidao خلال اليوم هو -0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bidao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bidao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bidao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bidao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.13%
|30 يوم
|$ 0
|-39.73%
|60 يوم
|$ 0
|-35.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bidao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-0.13%
-4.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bidao® is building a chain agnostic trustless stablecoin and decentralized finance ecosystem. Moreover the Bidao® Token can be staked to earn extra rewards.
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